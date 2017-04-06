Следователи опубликовали полный список погибших в метро в Питере

Список 13 погибших пассажиров в метро в Питере опубликован Следственным комитетом РФ. 5 апреля эксперты установили личности последних погибших. В ближайшее время будет проведено опознание тела исполнителя террористической атаки.

Все тринадцать жертв, погибших в результате теракта в питерском метро, опознаны. Их личности установлены, и внесены в список погибших. Пятого апреля завершилась экспертиза с телами последних жертв. Как сообщает «РБК», последними были идентифицированы тела Невнержицкой Марии, Красиковой Юлии, а также Мазанова Дмитрия. В конечном итоге, количество жертв достигло 13 человек. Эксперты продолжают процедуру передачи тел родственникам.

Четырнадцатым погибшим на месте взрыва на «Сенной Площади» является, предположительно, Акбаржон Джалилов, который к текущему часу считается главным подозреваемым в исполнении теракта. Генетическая экспертиза с его телом уже проведена. По ее результатам стало известно, что останки террориста-смертника действительно принадлежат ему. Кроме того, было установлено, что именно Джалилов установил взрывчатку, замаскированную под огнетушитель, на «Площади Восстания». Теперь остается последний этап установления его личности – процедура опознания.

Пятого апреля стало известно, что в Санкт-Петербург авиарейсом прибыли родители террориста. Им предстоит провести процедуру опознания, а также дать полные показания следователям. После этого СК планирует получить максимально полную картину мотивов террористической атаки 22-летнего Джалилова.