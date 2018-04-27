Следователи возбудили дело по факту смерти детей при пожаре в Брянской области

При пожаре в поселке в Брянской области погибли двое детей дошкольного возраста. Спасатели оперативно отреагировали на вызов и быстро справились с огнем, но спасти детей не смогли. В настоящее время ведет расследование дела по факту происшествия.

Смертельный пожар произошел накануне вечером, 26 апреля в Брянской области. Инцидент зафиксирован в населенном пункте Борщово. В результате происшествия погибли как минимум два человека – ими оказались маленькие дети дошкольного возраста.

Объектом пожара стал частный деревянный дом. Пожарные оперативно среагировали на вызов о происшествии, а уже непосредственно на месте пожара быстро справились со стихией. Однако после того как огонь был полностью ликвидирован, на месте сгоревшего дома и были обнаружены тела погибших детей.

Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете. На данный момент уже возбуждено уголовное производство по факту смерти несовершеннолетних.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — уточнили в региональном управлении СК.

Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия, проводя опрос свидетелей и соседей владельцев сгоревшего дома.