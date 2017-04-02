Следственный комитет опроверг информацию о возврате Васильевой имущества

Пресс-служба следственного комитета опровергла сообщения, согласно которым Евгении Васильевой было возвращено имущество.Связано это с появлением больших сообщений в СМИ о том, что изъятое имущество вернули обратно.

Как заявила Светлана Петренко, являющаяся представителем государственного органа, как только началось следствие по делу, все банковские счета, драгоценности, недвижимость и картины, находившиеся во владении Васильевой, были арестованы.

После того, как оказалось, что картины не представляют никакой художественной ценности, то они были возвращены владелице. А что насчет остального, то Васильева просила снять с него арест, но получила категорический отказ.