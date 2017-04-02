Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призыва к беспорядкам

На данный момент известно, что следственный комитет начал заниматься установкой личностей людей, которые занимались призывом людей к массовым беспорядкам через социальные сети. Об этом журналистам рассказала Юлия Иванова, исполняющая обязанности помощника начальника ГСУ СК.

Она заявила, что СК возбудил уголовное дело по факту призыва общественности к участию в массовых беспорядках. Как заявило следствие, 29 марта неизвестное лицо под чужим именем опубликовала текстовое сообщение с призывом к экстремистской деятельности.

Известно, что Генпрокуратура потребовала вести ограничения для доступа к некоторым страницам социальных сетей, где люди могли принимать участие в распространении призывов к участию в экстремистской деятельности.