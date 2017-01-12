Смерть на Камчатке: хулиганы на автомобиле не пустили машину скорой помощи на вызов

На Камчатке скончался человек из-за хулиганских действий местных автомобилистов. В Петропавловске-Камчатском автомобиль скорой помощи с бригадой медиков попросту не успел на вызов из-за действий хулиганов, в результате чего скончался мужчина.

Представитель краевого управления СК Елена Матафонова рассказала прессе о подробностях инцидента. Как выяснилось, погибшим оказался 21-летний мужчина. Парень почувствовал себя плохо, находясь в одной из квартир. Рядом с ним на тот момент был его брат, который и вызвал бригаду медиков.

Врачи среагировали моментально, и спустя три минуты уже могли бы оказать помощь молодому человеку. Однако этого не произошло – автомобиль скорой помощи не смог во время добраться до места вызова из-за автомобильных хулиганов. Машина перегородила путь скорой так, что проехать мимо было невозможно. Более того, хулиганы из этого автомобиля намеренно не пускали бригаду медиков, а после и вовсе начали ругаться и запрыгивать на капот скорой. Свидетелями этого инцидента стали местные жители, — сообщает ТАСС.

В результате этого происшествия бригада скорой помощи опоздала на вызов на десять минут. В конечном итоге, пострадавший молодой мужчина скончался – прибывшие медики констатировали его смерть.

Теперь происшествием займутся правоохранители и судмедэксперты. Последние будут выяснять причины смерти парня, а полиция займется расследованием дорожного инцидента. Парадоксально, но автомобилистам-хулиганам вряд ли будет грозить серьезное наказание. Скорее всего, им назначат штраф и отберут права.