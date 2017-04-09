Смертельная авария на КАДе с участием эвакуатора произошла вчера в Санкт-Петербурге

Вчера на КАДе в Санкт-Петербурге произошла жуткая авария с эвакуатором. По предварительной информации, погиб один человек – водитель одного из двух транспортных средств, поучаствовавших в ДТП. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Дорожная авария с участием двоих грузовиков произошла вчера вечером на втором километре внешнего кольца по направлению к Мурманскому шоссе. Эту информацию подтвердили в городском отделении ГИБДД. Отмечается, что один автомобиль из числа участников аварии был припаркованным. А в него врезался второй грузовик.

Очевидцы с места аварии сообщают, что один из автомобилей – эвакуатор с легковушкой. Судя по фотографии с места происшествия, которая попала в Сеть, эвакуатор врезался в припаркованный грузовик сзади.

По предварительной информации, в результате сильного столкновения погиб водитель грузовика-эвакуатора. Он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. О других пострадавших ничего не сообщается.

На участке трассы, где случилась авария, образовались пробки, наблюдались временные проблемы с движением автомобильного трафика.

Что спровоцировало аварию, и произошла ли она непосредственно по вине погибшего водителя, пока не сообщается. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ужасной аварии. Более детальная информация по аварии на КАДе должна поступить из питерского отделения ГИБДД в ближайшее время.