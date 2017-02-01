Смертельное ДТП в Новой Москве: девять погибших и трое пострадавших, обстоятельства выясняются

В Новой Москве сегодня днем, 1 февраля, произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Жертвами ДТП стали, по меньшей мере, девять человек. Еще трое получили тяжелые травмы. Число жертв может увеличиться.

Авария произошла на Варшавском шоссе, в районе поворота в сторону населенного пункта Коротыгино. В ДТП поучаствовали два легковых автомобиля, в салоне которых находились более десяти человек. На данный момент известно о девяти погибших и троих пострадавших, но в МЧС эту информацию пока не подтверждают и не опровергают.

На месте дорожного происшествия сейчас работают четыре бригады спасателей и медики. МЧС выделило для эвакуации пострадавших людей специальный вертолет. По сообщениям СМИ, двоих пострадавших удалось извлечь из салона машин и доставить их в больницы. Врачи сообщили, что их состояние тяжелое.

Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны. В лобовом столкновении на полном ходу поучаствовали УАЗ и «Тойота». От столкновения одна из машин загорелась. Поэтому спасателям пришлось тушить пожар по прибытию на место аварии.

В настоящий момент спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Также устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, а полиция ищет ответственных за ДТП.