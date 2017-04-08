СК РФ продолжает выяснять подробности недавнего теракта в вагоне питерского метрополитена, который унес жизни ни в чем не повинных жителей города, сообщается о 13 жертвах. После террористического акта стало известно, что виновником взрыва стал Акбаржон Джалилов, который совершил самоподрыв. Следователи утверждают, что перед содеянным молодой человек осуществил звонок в столицу РФ.

Исходя из предварительной информации, Джалилов перед террористическим актом совершил телефонный звонок, его собеседник после общения с ним позвонил Содику Ортикову, который является гражданином Таджикистана. Ортикова задержали в столице России, он будет арестован до лета текущего года. При обыске в его квартире правоохранительные органы обнаружили огнестрельное оружие, тротиловые шашки, гранату и патроны. Во время судебного заседания, подозреваемый в питерском теракте утверждал, что все это принадлежит его соседу.

Полиция провела обыск также и в подмосковном кафе, где работает мужчина. Здесь у его коллеги Шохисты Каримовой в сумке нашли гранату, детонаторы. Также следователи задержали шестерых подозреваемый во взрыве в Питере.

Сотрудники центра ГУ МВД РФ, занимающиеся криминалистической экспертизой, заявили, что Джалилов мог изготовить взрывное устройство самостоятельно, так как под его ногтями имеются следы взрывчатого вещества, которые похожи с обнаруженными на телах жертв.