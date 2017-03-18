СМИ: Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Евдокимов был убит в камере СИЗО

Владимир Евдокимов, бывший исполнительный директор космической госкорпорации «Роскосмос», обнаружен мертвым в камере следственного изолятора в Москве. Причины смерти бывшего руководителя «Роскосмоса» пока не установлены, однако, по некоторым данным, его могли убить.

Тело Евдокимова было обнаружено сегодня, восемнадцатого марта, в камере столичного СИЗО-5 по Выборгской улице. Официальных комментариев от представителей учреждения пока не поступало. Собеседники информационных агентств сообщили, что в настоящий момент по факту смерти заключенного проводится доследственная проверка.

В то же время, по некоторым неподтвержденным пока данным, Владимира Евдокимова могли убить. На его теле были обнаружены колотые ранения в области груди. Некоторые источники сообщают, что признаки насильственной смерти являются очевидными. Но официального подтверждения данной информации все еще нет.

По данным СМИ, речь идет о двух ранения в области груди, в результате которых, предположительно, и случилась смерть Евдокимова. Следовательно, речь идет об умышленном убийстве. Известно, что на место находки тела заключенного прибыли оперативники.

Бывший руководитель «Роскосмоса» был арестован в конце прошлого года в рамках расследования дела о мошенничестве в госкорпорации. Евдокимову и его подельникам приписывали присвоение государственного имущества общей стоимостью в сотни миллионов рублей. На момент обнаружения тела Евдокимова следствие по его делу продолжалось. В ходе следствия Евдокимов своей вины не признавал.