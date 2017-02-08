﻿

СМИ: в Донецке в результате взрыва убит командир ополченцев Гиви

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Автор:
Дмитрий Дзен
-
0
104

СМИ: в Донецке в результате взрыва убит командир ополченцев Гиви

Донецкий ополченец «Гиви», являющийся командиром батальона «Сомали», скончался в результате детонации взрывного устройства в его рабочем кабинете. Об этом сообщили источники в силовых структурах ДНР.

Ряд российских и украинских СМИ с ссылкой на источники в силовых ведомствах ДНР сообщают сегодня, восьмого февраля, что ополченец Михаил Толстых, более известный под позывным «Гиви», погиб в результате взрыва.

На данный момент устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия, а также уточняется информация о смерти самого командира ополченцев. Однако в Сети уже даже появилось первое видео с места взрыва. Официальных комментариев от донецких властей насчет смерти Толстых пока не поступало, но в Донецке обратились к гражданам с просьбой не паниковать и хранить спокойствие. Также СМИ сообщают, что власти ДНР ввели усиленные меры безопасности в Республике.

В штабе ДНР заявили также, что власти располагают информацией об убийстве ополченца. В самом городе объявлен экстренный план «Перехват».

На кадрах с места происшествия, которые оказались в Сети, видно, что в результате взрыва в штабе Гиви было серьезно повреждено все пятиэтажное здание, из чего следует, что взрыв был достаточной силы. О других возможных жертвах на месте происшествия пока ничего неизвестно.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Пропавшую Викторию Красильникову вернули домой в Нижний Новгород

Андрей Жданов из «Своей игры» скончался при странных обстоятельствах

Диана Шурыгина не ходит в колледж, опасаясь за свою безопасность

Диана Шурыгина не ходит в колледж, опасаясь за свою безопасность

Филипп Лис оказался не единственным администратором «групп смерти»: в Москве зафиксирован случай троекратной попытки самоубийства от школьницы, состоявшей в одной из таких групп

Филипп Лис оказался не единственным администратором «групп смерти»: в Москве зафиксирован случай троекратной попытки самоубийства от школьницы, состоявшей в одной из таких групп

Диана Шурыгина: дважды «изнасилованная» несовершеннолетняя посадила только одного «насильника»

Собаки загрызли 7-илетнюю девочку на Урале: животные были натасканы выслеживать и убивать дичь

Игра «Синий кит» убивает детей в Казахстане: как минимум четыре случая суицидов или попыток суицида зафиксированы в Республике Казахстан

Игра «Синий кит» убивает детей в Казахстане: как минимум четыре случая суицидов или попыток суицида зафиксированы в Республике Казахстан

Убийство 12-летнего ребенка в Коми было совершено его сверстниками

Убийство 12-летнего ребенка в Коми было совершено его сверстниками

Наталья Меламед прожила в Красногорском лесу два дня

Наталья Меламед прожила в Красногорском лесу два дня