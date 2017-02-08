СМИ: в Донецке в результате взрыва убит командир ополченцев Гиви

Донецкий ополченец «Гиви», являющийся командиром батальона «Сомали», скончался в результате детонации взрывного устройства в его рабочем кабинете. Об этом сообщили источники в силовых структурах ДНР.

Ряд российских и украинских СМИ с ссылкой на источники в силовых ведомствах ДНР сообщают сегодня, восьмого февраля, что ополченец Михаил Толстых, более известный под позывным «Гиви», погиб в результате взрыва.

На данный момент устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия, а также уточняется информация о смерти самого командира ополченцев. Однако в Сети уже даже появилось первое видео с места взрыва. Официальных комментариев от донецких властей насчет смерти Толстых пока не поступало, но в Донецке обратились к гражданам с просьбой не паниковать и хранить спокойствие. Также СМИ сообщают, что власти ДНР ввели усиленные меры безопасности в Республике.

В штабе ДНР заявили также, что власти располагают информацией об убийстве ополченца. В самом городе объявлен экстренный план «Перехват».

На кадрах с места происшествия, которые оказались в Сети, видно, что в результате взрыва в штабе Гиви было серьезно повреждено все пятиэтажное здание, из чего следует, что взрыв был достаточной силы. О других возможных жертвах на месте происшествия пока ничего неизвестно.