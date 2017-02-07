Собаки загрызли 7-илетнюю девочку на Урале: животные были натасканы выслеживать и убивать дичь

Вопреки расхожему стереотипу о бездомных собаках, маленькую девочку на Урале растерзали домашние охотничьи собаки. Хозяева не следили за своими животными, они позволяли им убивать в деревне все, что движется, дошло дело и до детей. Семилетний ребенок стал жертвой животных, специально натасканных на крупную дичь.

Еще Владимир Путин отметил в рамках пресс-конференции отметил, что закон о животных должен защищать и собак от детей-живодеров, и детей от неконтролируемых собак. Потому этот законопроект принять трудно: нужно найти баланс между жизнью Полины из Урала и жизнями жертв живодерок их Хабаровска. До того, как собаки принялись за ребенка, они наверняка голодные шлялись по селу, нападали на кошек и на мелких собачек, нередко чьих-то. Местные жители, не наученные жаловаться в полицию по таким поводам, жаловались хозяевам-охотникам, а те только насмехались. На данный момент собаки усыплены, хотя не они сами сделали себя такими, а хозяева.

Друзьям-злоумышленникам из села Пальмино инкриминируют статью «Убийство по неосторожности». Данная статья – юридический казус: получается, преступники просто «неосторожно» использовали свое «имущество» в лице двух неуправляемых собак, из-за чего и погибла девочка. Жители деревни если и сядут, то максимум на три года. Суд не стал даже арестовывать Александра Фомина и Эдуарда Канифина, потому что не они напрямую убивали девочку. За день до трагедии у маленькой Полины родился ее младший братик.