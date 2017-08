Солистка «Красок» Марина Киреева была избита на корпоративном выступлении в Саранске

Дорогие мои друзья! Я попала в больницу. Подробное количество синяков , ушибов , сотрясение мозга , сильнейший вывех пальца … и т. д. Случилось это из-за халатности организаторов г.Саранска , которые не смогли обеспечить мою безопасность . Я сейчас прохожу дорогостоящий курс лечения и реабилитацию! В связи с этим вынуждена просить Вас о материальной помощи. Будем благодарны ! Заранее спасибо ! Карта Сбербанка 5469380040412065 (Марина Ринатовка К.) Извините, если писала с ошибками…

A post shared by Marina Kireeva (@kireevamarina) on Aug 2, 2017 at 3:01pm PDT