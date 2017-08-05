Солистка «Красок» Марина Киреева была избита на корпоративном выступлении в Саранске

Бывшая исполнительница поп-группы «Краски» делится в своем «Инстаграме» бедой, которая с нею приключилась в Саранске. Марину Кирееву жестоко избили на корпоративе на юбилее, она это связывает с плохой организованностью праздника. Охрана позволила пьяной компании напасть на исполнительницу и нанести ей травмы.

Марина Киреева, бывшая солистка группы «Краски», пожаловалась фолловерам на то, что ее избили в Саранске на корпоративном выступлении, а пиар-менеджер звезды подтвердил эту информацию. На юбилее у неизвестного заказчика почувствовала себя не очень хорошо и решила уйти со сцены. Но организаторов дня рождения это не устроило: они потребовали вернуть те деньги, которые звезда не отработала, а денег у Марины и ее мужа, исполнителя Василия, к тому времени уже не было.

По словам пиар-менеджера Киреевой, на его подопечную напали организаторы. Они завили, что ничего не заплатят за оставшуюся часть выступления, а в ответ на попытки возразить избили Марину. Певица получила травму груди, сотрясение мозга и вынуждена была принимать дорогостоящее лечение в больнице города Саранска. У звезды чуть не отобрали мобильный телефон в счет долга, хотя девушка хотела просто позвонить отцу – бизнесмен Ринат Хайров вернул бы деньги за неотработанное время.

Пенза до сих пор ждет с концертами Кирееву у себя и верит, что певица восстановит здоровье и приедет. Певица пропускает несколько концертов в разных городах России, они переносятся на конец месяца – в форме она будет не раньше 12 августа, но обещает сразу восстановить гастрольную деятельность