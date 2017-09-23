Соня Четвертнова: пятилетнюю девочку убил родной дед ее подруги

Убийцей маленькой Сони Четвертновой из Калача-на-Дону оказался родной дед ее подруги, то есть ребенок прекрасно знал своего убийцу, подпускал его к себе, доверял. Сейчас к дому подозреваемого Павла Л. приставили охрану из полиции – толпа горожан хотят или сжечь дом убийцы, или устроить самосуд. После совершения преступления Павел Л. не приходил к себе домой: он пил в гараже, где прятал труп ребенка, опасность грозит жене подозреваемого.

Полиция Калача-на-Дону допрашивает человека, который убил маленькую девочку Софию Четвертнову: родной дед ее подружки сейчас дает показания и рассказывает как убил ребенка. По его словам, он душил маленькую Соню, но знакомые Павла Л. отрицают его слова. Очевидцы считают, что убийство не носило сексуального подтекста: он сбил Соню своей машиной, а труп спрятал, чтобы не сесть в тюрьму за ДТП. Слухи о насилии так же не подтверждает СК РФ. Следствию предстоит во всем разобраться и установить, что Павел Л. действительно сделал в отношении Софии, а что является слухами. Калач-на-Дону – город относительно маленький, но про 55-летнего Павла Л. никто не мог сказать ничего плохого до обнаружения тела Сони в его пристройке. Сейчас подозреваемого горожане хотят линчевать.

Соня Четвертнова пропала 15 сентября с детской площадке и погибла в тот же день, полиция, родители и волонтеры искали ребенка, которого уже не было в живых. Девочку нашли в хозпристройке, которая примыкала к гаражному боксу убийцы ребенка. Так же стало известно, что Соню опознал отец, но не мать: несчастная женщина кричала, что не ее девочка погибла, ее дочь на самом деле жива, ее нужно искать.

Навел полицейских на реального подозреваемого пенсионер, который часто отдыхает на той детской площадке, где пропала Соня. Поскольку информация свидетеля оказалась ценой для следствия – он получит 1 миллион рублей.