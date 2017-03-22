Состоялись похороны Сергея Гимаева на Новолужском кладбище

Вчера похоронен известный комментатор Сергей Гимаев, мероприятие прошло на Новолужском кладбище, расположенном в Химках.

Спортивный эксперт Гимаев, был также заслуженным российским тренером, умер на тульском матче, где играли спортивные ветераны. На игре мужчине стало плохо, в медицинском пункте ему сделали укол, но через короткое время его сердце остановилось. Стало известно, что причиной кончины бывшего хоккеиста стал оторвавшийся тромб. 21 марта прошло прощание со знаменитостью, его тело было погребено на Новолужском кладбище Химок, в сопровождении многочисленных выстрелов из оружия ротой почетного караула.

Перед погребением поклонники, коллеги могли попрощаться с ним в московском Ледовом дворце хоккейного клуба. На панихиду пришли 5000 человек: хоккейные ветераны, участники клуба и его работники, воспитанники школ с хоккейным направлением, болельщики. Также проводить Гимаева пришли чиновники, комментаторы.

Напомним, карьера мужчины проходила в составе столичного ЦСКА, где он становился чемпионом Советского Союза, два раза являлся обладателем Кубка государства. Закончив хоккейную карьеру, он стал тренером. Его считали большим авторитетным экспертом.