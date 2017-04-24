Состояние раненого при нападении на ФСБ в Хабаровске гражданина Киргизии стабилизировалось. К нему вылетели сестра и отец. По словам медиков, есть надежда на его выздоровление. Также больного посетил киргизский консул в Хабаровском крае Кадырбек Мырзабаев.

По сообщению ИА ТАСС, состояние гражданина Киргизии Таланта Жумаева, пострадавшего при обстреле приемной МВД в Хабаровске, стало стабильно тяжелым. Недавно в региональной клинической больнице его посетил почетный консул Хабаровского региона Кадырбек Мырзабаев.

Медики данного лечебного учреждения рассказали консулу, что пострадавшему стало лучше и его из реанимационного отделения переводят в палату. Есть надежда на его выздоровление. Как сказал главный врач клиники Сергей Пудовиков, Жумаева оперировали дважды. Пуля нападавшего серьезно задела его кишечник. Сейчас он пришел в сознание. Из Киргизии к раненому уже вылетели его родная сестра и отец.

Напомним, что нападение на МВД Хабаровского края произошло двадцать первого апреля этого года. Молодой человек, придерживающийся крайних неонацистских взглядов, ворвался в приемную и стал расстреливать всех, кто там находился. Один сотрудник ведомства и один посетитель были убиты. Еще один — Талант Жумаев, был серьезно ранен. Тело убитого гражданина Узбекистана уже отправили на родину. Погибший на месте сотрудник ФСБ будет похоронен в среду. Неонацист, устроивший стрельбу, был ликвидирован на месте ответным огнем.