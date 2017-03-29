Сотрудник ДПС сбил девушку, идущую по пешеходному переходу

Сотрудник ДПС сбил девушку, переходящую улицу по пешеходному переходу. После чего она была госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести, информация о её состоянии здоровья пока уточняется.

Инцидент произошел в дневное время суток 28 марта текущего года. Автомобиль оснащённый специальными знаками, передвигаясь по улице сбил девушку на пешеходном переходе. В результате она была срочно госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас органы правопорядка проводят соответствующую проверку по данному факту. На данный момент следствие занято выяснением всех необходимых обстоятельств инцидента. От результатов этой проверки будет зависеть процессуальное решение относительно сотрудника ДПС.