Советская актриса Зоя Степанова ушла из жизни

Актриса Зоя Степанова, сыгравшая множество запоминающихся ролей в советском кино, ушла из жизни на 90-м году жизни. Все желающие проводить в последний путь Степанову соберутся в церкви Архангела Михаила.

Скорбная новость о смерти одной из самых выдающихся советских актрис буквально всколыхнула мир российского кинематографа. Пока журналисты не располагают информацией касательно причин смерти знаменитой актрисы. Известно только, что все желающие проводить Степанову в последний пусть соберутся в церкви Архангела Михаила, однако дата и время проведения церемонии пока не сообщаются.

Актриса останется в памяти любителей кино благодаря потрясающему умению перевоплощаться в разных героев. Зоя Степанова была не только одаренной актрисой, но и талантливой писательницей, которая за последние несколько лет своей жизни написала несколько книг. Первое её литературное творение было напечатано в 2005 году, это был сборник рассказов и стихов собственного сочинения, которые были написаны ей как в юном, так и в зрелом возрасте. А в последнее время Степанова начала отдавать предпочтение прозе.