Совращение в Дзержинске: 53-летний мужчина приставал к несовершеннолетней

В нижегородском городе Дзержинске будут судить 53-летнего педофила за то, что он попытался изнасиловать тринадцатилетнюю девочку. Об этом сообщает «Монависта». По данным МВД и СК РФ, 15 октября извращенец домогался девочку прямо на улице, он она доверяла родителям и все им рассказала. Подозреваемый работает, он не судим, но все педофилы ведут социально приемлемый образ жизни.

Издание www.newsnn.ru пишет, что задержанный педофил не успел реализовать то, что задумал, а другой юной девочке в Нижегородской области повезло гораздо меньше. 26 октября в селе Лукояновского района молодой парень, житель села, изнасиловал девочку. Преступник был очень пьян, потому и напал на девочку, хотя на трезвую голову не стал бы так «подставляться». Парни 18-20 лет очень боятся связываться с «малолетками», ведь они могут все рассказать и посадить насильника. Жертва пьяного вырвалась и сбежала, а ее насильник признал свою вино, но «частично». Вроде как вместо него «говорила» водка.

Так же нижегородское издание пишет: только сейчас вынесли приговор педофилу, которого волнуют не девочки, а мальчики. 11 июня этого года осужденный увидел двух мальчиков в районе лесополосы, погнался за ними и одного из них догнал. Мальчику было не более 12 лет. К счастью, у него оказался очень верный друг – подросток видя, что его друга поймал педофил, позвал на помощь взрослых. Насильнику пришлось в зале суда признать свою вину полностью.