Списки погибших в метро 03 апреля 2017: глава Минздрава рассказала о травмах, которые получили пассажиры метро

С официальным списком погибших и пострадавших в результате ужасающего террористического акта, который вчера после обеда произошел в городе Санкт-Петербург, можно ознакомиться на официальном портале МЧС города. На сегодняшнюю минуту известно об 11 погибших, имеются пострадавшие пассажиры метрополитена, которые получили ранения разной степени тяжести.

В общем списке МЧС насчитывает 51 жертва террористического акта, из них четыре женщины, их личности до сих пор не установлены. Отмечается, что среди пострадавших имеется одна несовершеннолетняя девушка, которая 2001 года рождения.

Руководила координацией медицинской помощи пострадавшим Вероника Скворцова, которая занимает должность министра здравоохранения РФ. В Питер она прибыла сразу после случившегося в метро. Скворцова рассказала, что все те, кто находится в тяжелом состоянии прооперировали.

«Люди получили минно-взрывные травмы, этот элемент был начинен микроэлементами. По этой причине, во время операции врачи доставали из тел жертв мелкие поражающие металлические частицы», — рассказала российский министр.

Также она добавила, что практически все пассажиры вагона, который был подорван, получили баротравму. Они имеют повреждения внутренних органов, ожоги, сломанные, ампутированные конечности, черепно-мозговые травмы.

Напомним, вчера в тоннеле метро во время движения поезда произошел теракт, который, по мнению экспертов, был тщательно спланирован. Решение машиниста доехать до станции, предотвратило еще большее число жертв. Еще одна взрывчатка была обезврежена, она была установлена на «Площади Восстания».