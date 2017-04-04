Списки погибших в метро 03 апреля 2017 года: в МЧС опубликовали список пострадавших, имена жертв все еще не названы

Списки погибших в результате взрыва в метро СПб 03 апреля 2017 года до сих пор не опубликованы. Ранее в российском Минздраве опубликовали список пострадавших пассажиров, а в МЧС обещали предоставить имена погибших в ближайшее время.

Определить имена всех жертв сложно. Только на протяжении дня 4 апреля были зафиксированы две новые жертвы. Многие раненые пассажиры остаются в больнице в тяжелом состоянии. По последним данным, количество жертв к текущему часу достигает уже четырнадцати человек. Количество пострадавших, по данным Министерства чрезвычайных ситуаций равно 51. Однако эта информация не является окончательной. Некоторых пассажиров до сих пор не могут опознать.

В результате взрыва тела пассажиров и исполнителя теракта были сильно повреждены. Полиция рассказала, что, по предварительной версии, исполнитель держал взрывное устройство на уровне своего живота. Так ему удавалось избежать подозрений, но держать бомбу на необходимом уровне. К такому выводу эксперты пришли после того, как изучили характер ранений на телах жертв и пострадавших.

Кстати, больше других пострадало тело террориста. Следственные источники сообщают, что уцелели только голова и верхняя часть туловища. При этом некоторые данные свидетельствуют, что исполнитель и вовсе лишился головы. Его личность уже установлена – террористом оказался гражданин Киргизии, в последние пять лет проживший в Санкт-Петербурге.