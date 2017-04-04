Списки погибших в метро 3 апреля в Санкт-Петербурге будут опубликованы в ближайшее время

Городские власти обещают опубликовать списки погибших в метро 3 апреля в Санкт-Петербурге в ближайшее время. К текущему моменту известно о как минимум двенадцати погибших. Количество пострадавших исчисляется десятками человек.

Изначально сообщалось, что в результате взрыва в метро погибли не менее девяти человек. Позже эта цифра увеличилась до десяти. По последним данным, жертв оказалось двенадцать, но их количество может вырасти – в больницах остаются несколько человек в тяжелом состоянии.

По официальным данным, в числе пострадавших числятся сейчас 42 человека, однако по факту их количество может оказаться больше. Некоторые источники сообщают о более чем 50 пострадавших. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии: у многих контузия лица, травмы конечностей и головы. Более детальную информацию врачи не разглашают.

На данный момент есть информация о личностях пяти погибших. Большинство из них – молодые люди. Расширенный список жертв теракта власти обещают предоставить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на месте теракта на станции «Сенной» было найдено тело, которое, предположительно, принадлежит террористу-смертнику. Однако данная информация не была подтверждена официально.

Также есть сведения, что преступник был гражданином Киргизии. Не исключено, что он имел причастность к деятельности радикальных террористических группировок. В настоящий момент эта информация уточняется.