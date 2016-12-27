Список погибших на борту Ту-154 в Сочи опубликован министерством Обороны на его сайте с разрешения родных и близких. Агентство function.mil.ru опубликовало телефон «горячей линии», по которому можно узнать и уточнить все возникшие вопросы: 8-800-100-18-86. Людей, которые прилетают в Сочи, встречают волонтеры. Они размещают родных в гостиницах, отвозят под конвоем на опознание, устраивают консультации психологов.

Минздрав РФ рекомендует не питать иллюзий и не надеяться на новогоднее чудо, которого не будет. Выживших нет и быть не может, все морги города готовы работать день и ночь сверхурочно, готовя тела к похоронам, даже если в их распоряжении окажутся не тела, а их фрагменты. Из 82 найденных тел только 12 – в узнаваемом виде, и потому на берегу поисковые бригады ждут, что течение вынесет на берег труп или его фрагмент.

Как сообщают «Ведомости», фонд Елизаветы Глинки подтвердил, что их коллега и друг поднялась в Москве на борт погибшего самолета, потому и тут чуда ждать не стоит, хотя Елизавета Петровна сама была чудом. На сайте фонда МОО «Справедливая помощь» указано: его сотрудники знают не больше, чем остальные россияне, читающие СМИ, а Минобороны не велело водолазам общаться с журналистами.