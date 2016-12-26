Список погибших в катастрофе в Сочи появился в сети, муж «Доктора Лизы» прервал молчание

Список погибших в авиакатастрофе в Сочи появился в Сети: многие каналы готовы обнародовать имена жертв, и в первую очередь СМИ, потерявшие журналистов. «МК» со ссылкой на Министерство обороны пишет о 64 «александровцах», девяти журналистах и правозащитнике Елизавете Глинке. Полный список погибших предоставляет Минобороны, в нем представлены все 92 жертвы, среди которых нет выживших.

«Московский Комсомолец» пишет, что «александровцы» прославились тем, что все время своего существования летали по горячим точкам вроде Чечни, Афганистана, Сирии и Югославии. Валерий Халилов – не только дирижер, но генерал-майор российской армии и основатель общероссийского конкурса военных оркестров. Журналистов, которых три канала не дождутся назад, звали Павел Обухов, Михаил Лужецкий, Дмитрий Рунков, Олег Пестов, Евгений Толстов, Валерий Ржевский, Александр Сойдов, Александр Суранов и Вадим Денисов. В списках погибших значится Елизавета Глинка, реаниматолог, меценат и общественный деятель. Ее муж адвокат Глеб Глинка рассказал, что жена летела в Сирию с гуманитарной помощью.

«Кубань 24» сообщает: жители региона пускают по воде венки, чтобы увековечить погибших в авиакатастрофе. На площадь и на набережную несут букеты цветов и свечи, желая вечной памяти пассажирам упавшего самолета. Ту-145 рухнул в море на седьмой минуте полета, отлетев лишь пять километров. Отдельным рейсом в Сочи прилетели родные и близкие погибших, митрополит Исидор сообщит, что в храмах Кубанского края пройдут панихиды по душам погибших.