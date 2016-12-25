Список погибших в крушении Ту-154 в Сочи: в катастрофе погибло 92 человека

Ужасная катастрофа взбудоражила Россию. Сегодня в Сочи потерпел крушение самолет Ту-154, который следовал в Сирию. На его борту находилось 92 человека, все они погибли. Об этом сообщается издание «РИА Новости».

О крушении стало известно рано утром. Так, ведомство обнаружило пропажу с радаров самолета Ту-154, выполняющего плановый перелет с аэродрома, расположенного в городе Адлер. Немного позже стало известно о том, что лайнер упал в Черное море. Этим рейсом в Сирию летели военные, журналисты, правозащитница Елизавета Глинка, двое госслужащих, а также ансамбль им.Александрова, который планировал дать концерт в сирийском городе в честь приближающихся праздников. После официального подтверждения катастрофы, к поиску самолета были привлечены все поисково-спасательные бригады авиационных частей, расположенных в Южном военном округе Краснодарского края, а также ближних регионах. Министр обороны РФ постоянно проводит совещания по итогам поисков, с помощью видеоконференции. Появился список погибших.

Необходимо уточнить, были названы две возможные причины данной катастрофы. Сообщается, что крушение могло произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотирования. Но Максим Соколов, который занимает должность министра транспорта, считает, что еще рано говорить о причинах падения лайнера. По его словам, сейчас проходит сбор материалов, поэтому все выдвигаемые причины преждевременные.