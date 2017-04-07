Список погибших в метро в Питере: 17-летний Мансур Сагадеев стал самым юным среди жертв взрыва

В результате террористического акта в вагоне питерского метрополитена погибло 13 человек, 14-ым является смертник, который привел в действие самодельное взрывное устройство. В основном среди жертв молодые люди, самый юный погибший пассажир метро – Мансур Сагадеев, парню было 17 лет.

На следующий день после ужасного происшествия в Санкт-Петербурге, СК России опубликовал полный список погибших, состоящий из 14 человек, в том числе и смертник Акбаржон Джалилов. Личность молодого человека была подтверждена с помощью генетической экспертизы. Также в процедуре опознания участвовали его родители, которые вынуждены были приехать в Питер из Киргизии. Семья парня не веряит, что он может быть причастным к этому теракту.

Жертвами происшествия в основном стали молодые люди, самому юному погибшему было всего 17 лет. Мансур Сагадеев возвращался домой c учебы, как и большинство пассажиров взорванного вагона метрополитена.

Напомним, в теракте более 50 пассажиров метрополитена получили ранения разной степени тяжести. На утро 7 апреля крайне тяжелое состояние врачи отмечают у одного из пострадавших. Это рассказала Анна Митянина, занимающая должность вице-губернатора города.

«Одна жертва находится в крайне тяжелом состоянии, 5 — тяжелом, 14 – средней степени тяжести, а 33 – удовлетворительном», — говорит Митянина.

Вчера в Питере и столице РФ прошли памятные акции, на которых собралось большое количество россиян.