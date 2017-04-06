Список пострадавших в теракте в Питере: следователи устанавливают мотивы террориста

В результате теракта в Питере 11 человек погибли на месте, один в карете скорой помощи, еще двое в больнице. Что касается пострадавших, их насчитывается около 50 человек. На днях был опубликован официальный список жертв взрыва в вагоне метрополитена.

3 апреля жители Санкт-Петербурга ужаснулись страшному инциденту, который в обеденное время произошел в метро. На сегодняшнюю минуту правоохранительные органы занимаются выяснением мотивов террориста смертника, его личность уже идентифицирована. Как стало известно, им является Акбарджон Джалилов. Родные молодого человека подтвердила личность своего сына во время опознания. Эту информацию сообщила Светлана Петренко, которая является представителем СКР. Семья родом из Киргии, до вылета в Россию их допрашивали в Комитета нацбезопасности на Родине.

Стоит отметить, 22-летний смертник жил в Питере на протяжении шести лет. Следователи предполагают, что именно он мог также оставить бомбу на «Площади Восстания», которая была вовремя обезврежена, а после совершил подрыв в вагоне метрополитена.

Врачи, которые занимаются лечением пострадавших в результате теракта, сообщили, что сейчас к выписке готовится один человек. Ранее Георгий Полтавченко, занимающий должность губернатора региона, сообщил, что на сегодняшнюю минуту в тяжелом состоянии находятся 12 человек, врачи оценивают здоровье 27 людей, как состояние средней тяжести, крайне тяжелое состояние признано у 6 жертв происшествия.