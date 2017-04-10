Станция «Международная» в СПб была закрыта 10 апреля из-за подозрительного предмета

Станцию «Международную» в СПб закрыли днем 10 апреля из-за угрозы теракта. Примерно в 14:30 полицейские заблокировали вход и выход на станцию, а поезда начали курсировать мимо остановки. Причиной для таких мер безопасности стала обнаруженная на станции бесхозная коробка.

Как выяснилось в ходе проверки, коробка не представляла никакой угрозы и оказалась пустой. Кто оставил коробку на станции и было ли это сделано с целью посеять панику, не сообщается. Однако не исключено, что происшествие произошло без какого-либо злого умысла. По данным источника «Интерфакс», коробка была обнаружена в верхнем вестибюле.

Спустя примерно сорок минут после закрытия станции проверка на ней была закончена, и «Международная» снова начала работать в плановом режиме. В настоящий момент станция работает стабильно, на других станциях питерского метрополитена перебоев в работе тоже не зафиксировано.

Повышенные меры безопасности и предосторожности были введены в питерском и московском метрополитене после того, как третьего апреля в Санкт-Петербурге произошел теракт. На станции «Сенной» в вагоне поезда раздался сильный взрыв, в результате которого погибли и пострадали десятки людей.

После происшествия на «Сенной» в Санкт-Петербурге и столице несколько раз закрывались станции. Зачастую это происходило после поступивших анонимных звонков с сообщениями об угрозах теракта. Ни один из этих звонков не подтвердился.