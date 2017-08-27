Станислав Думкин мог стать жертвой нападения не случайно. В столице РФ у молодого человека был собственный бизнес. Сообщается, что петербуржец снимал квартиры для их дальнейшей субаренды посуточно. В Интернете была жалоба на Думкина от его арендодателя.

Недавно в столице России произошел смертельный инцидент. Так, в Парке Горького во время отдыха Станислава Думкина и его компании на него напали трое неизвестных. Мужчины искали любой повод для ссоры. Известно, что они стали оскорблять петербуржца за его внешний вид, утверждая, что он не соответствует столице. Драка длилась менее минуты, за это время Думкин получил несколько ударов по голове, в результате которых, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Инцидент произошел на глазах более 10 очевидцев, но никто из них не пришел на помощь парню и не вызывал сотрудников правоохранительных органов. Драка попала на камеру видеонаблюдения, сейчас ее изучают в СК РФ. Виновники в кончине Думкина до сих пор находятся на свободе.

Одно из российских изданий считает, что нападение на парня могло быть неслучайным. Так, его связывают с бизнесом, который был у Думкина в Москве. Петербуржец снимал квартиры, а после сдавал их посуточно. Об этом заявил один из его арендодателей, который пожаловался на Станислава в Интернете. По его словам, жилье предприимчивый петербуржец сдавал сомнительным личностям, которые нарушали общественный порядок, из-за чего соседи были вынуждены неоднократно обращаться к Станиславу. Но в ответ они слышали лишь угрозы. Также молодой человек грозил судебным разбирательством и арендодателю, если он потребует разорвать договор.