Стас Думкин был убит в Парке Горького. 29-летний парень, в результате полученных травм во время драки, не приходя в сознание, скончался в больнице. На Думкина напали неизвестные личности, посчитав, что его внешний вид не соответствует столице.

В столице РФ произошло убийство 29-летнего молодого человека. Причиной нападения стал его внешний вид. Так, прохожим не понравилось, что Стас Думкин был в шляпе и очках. Трагедия произошла 13 августа в то время, когда он отдыхал вместе с другом и двумя девушками в Парке Горького. Происшествие запечатлено на камеры видеонаблюдения. На видео видно, как трое неизвестных подошли к компании и начали оскорблять Думкина, чтобы спровоцировать на драку. Они оскорбляли его за внешний вид. Во время драки парень получил несколько ударов по голове и упал на асфальт. В результате полученных травм Стас скончался.

В СК РФ, где уже начали расследовать произошедшее, заявили, что преступники искали любой повод для потасовки. Следователи отметили, что ими продолжают проводиться оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей, причастных к кончине парня, а также опрашиваются очевидцы инцидента и изучаются камеры видеонаблюдения.

«Ему нанесли множественные удары в область головы. Потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался», — рассказали в СК РФ.

Товарищи Стаса выражают опасения по поводу того, что виновники в его смерти останутся безнаказанными, так как до сих пор находятся на свободе.

«К нему привязались несколько парней, которым просто был нужен повод — начали что-то говорить про то, что он неправильно одет. Спровоцировали драку, итогом которой стал лежащий на асфальте Стас. Сегодня состоялось прощание с ним, а они до сих пор на свободе, и, судя по тому, как развиваются события, все так и останется — Стас в земле, а они на свободе. И вполне вероятно, что отнимут еще чью-то жизнь», — рассказал товарищ стаса.

Известно, что Думкин переехал в российскую столицу пару лет назад, где планировал заниматься карьерой. Он снимал квартиру на Арбате.