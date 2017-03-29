Столичные полицейские начали поиски убийц начальника МВД

Столичные полицейские начали поиски убийц, жестоко расправившихся с начальником МВД в западной части города. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД — Ирина Волк.

Сотрудника полиции убили на улице Осенне. Как сообщили «РИА Новости», он являлся одним из начальников МВД. По этому факту было заведено уголовное дело по нескольким статьям: убийство, разбойное нападение и незаконное владение оружием.

У убитого полицейского злоумышленники похитители портфель, а потом лишили его жизни несколькими выстрелами в упор. Сейчас следствие занимается установкой всех обстоятельств преступления и задержанием всех подозреваемых.