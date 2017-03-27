Столкновение двух грузовых поездов унесло жизни 3-х человек

Инцидент, унесший жизни 3-х человек, произошел из-за столкновения двух грузовых поездов в Башкирии. Об этом стало известно из источника экстренных служб республики.

Один поезд был загружен рудой, а другой был без какого-либо груза. Машиниста одного из поездов доставили в больницу с травмами различной тяжести, какими именно пока уточняется. Сейчас известно, что местное население не будет испытывать неудобств из-за случившегося.

Сейчас на месте происшествия задействованы 27 человек и 3 единицы специальной техники. Также известно, что в общей сложности замене подлежит тридцать метров железной дороги. Также произошла утечка дизельного топлива, устранением которой уже занялись.