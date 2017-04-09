Столкновение поездов в Москве: пострадали не менее 28 человек, 13 были госпитализированы

В столкновении поездов в Москве на железной дороге пострадали не менее двадцати восьми человек. Госпитализированы были не менее тринадцати человек, на текущий момент в больнице остаются еще шесть пассажиров. Жертв на месте происшествия не было.

Количество пострадавших при столкновении электропоезда и международного пассажирского поезда в западном районе столицы выросло – пострадали почти тридцать человек. Из них в больницы были доставлены не менее тринадцати пассажиров. Семь из них получили медицинскую помощь и были выписаны. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Жертв на месте происшествия спасатели не обнаружили.

Серьезно пострадали и сами поезда. В частности, один из вагонов поезда оказался в буквальном смысле смятым. Один из вагонов, как следует из фотографий с места происшествия, перевернулся. Всего же с путей сошли пять вагонов поезда и электрички.

К текущему моменту в списке пострадавших числятся два гражданина Белоруссии. Об этом сообщает РБК. Ранее о пострадавших иностранных гражданах сообщал глава МЧС России. Позже эту информацию подтвердили в иностранном ведомстве Республики Беларусь.

Инцидент на железной дороге произошел, по предварительной информации, из-за человека, переходившего пути в неположенном месте. Машинист, управлявший составом пригородной электрички, увидев перед поездом человека, начал экстренно тормозить, однако следом следовал поезд. Машинист состава тоже пытался затормозить, но транспортные средства не успели остановиться до столкновения.