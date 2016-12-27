Стрельба на Ельнинской: установлена личность «Кунцевского стрелка»

На западе Москвы преступник, личность которого уже установили, открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры на втором этаже. В результате около дома на Ельнинской 22 ранены четыре человека – двое полицейских и два гражданских лица. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на правоохранительные органы. По словам соседей «стрелка», у их соседа, работника силовых структур, окончательно «снесло крышу», и он очень опасен.

Полицейские, которые приехали на задержание, и работники горводоканала, которых попросили о помощи полицейские, понимали, что неадекватный человек с дробовиком в самом деле опасен. Его зафиксировали в подъезде, не давая выйти на улицу. Мужчина, видя, что в его квартиру пытаются пробраться, а из дома его не выпустят, нанес ранения коммунальщикам, одному перебил позвоночник. На подмогу вызвали штурмовиков СОБРа и скорую помощь для раненых. Кириллу К., который устроил стрельбу, 45 лет, в квартире на втором этаже по ул. Ельнинской он прописан, там же мог держать в заложниках жену и сына.

Издания вроде «Лайфа» и «Комсомольской правды» с двух часов ночи следили за событиями и обновляли их. На данный момент известно, что Кирилл Л. – грабитель, он ночь ограбил фитнесс-клуб и скрылся в собственной квартире. Он работал таксистом, но в какой-то момент ему показалось мало его заработков, потому «стрелок» пошел на ряд тяжких преступлений, включая стрельбу и взятие заложницы. «Кунцевский стрелок» уже покончил собой, понимая, что натворил себе 1012 лет тюрьмы. Ведется следствие.