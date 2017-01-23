Стрельба в Краснодарском крае: молодой человек застрелил свою подружку выстрелом в голову из автомата

Стрельба произошла на днях в Краснодарском крае. В городе Новокубанск молодой человек застрелил свою знакомую девушку из автомата выстрелом в голову. От полученного ранения девушка скончалась.

Следователи города Новокубанска возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства молодой девушки, которой, по разным данным, было 20 или 21 год. Происшествие, очевидно, случилось на бытовой почве, после того, как между молодыми людьми возник словесный конфликт. По последним данным СМИ, предполагаемый убийца сдался кубанской полиции самовольно.

Происшествие случилось двадцатого января. По одной из версий, девушку расстреляли в районе ж/д-станции Новокубанска. По некоторым данным, смертельный инцидент произошел прямо в ее квартире.

СМИ также сообщают, что в преступлении участвовали две молодых людей. Один из них, который не являлся непосредственно исполнителем преступления, был задержан почти сразу после убийства и дал показания полиции. Второго преступника объявили в федеральный розыск.

По последним данным, второй подозреваемый вскоре сам пришел в отделение полиции и сдался правоохранителям. В настоящее время оба преступника пребывают под стражей, а расследование уголовного дела продолжается.

По одной из версий, убийство произошло на почве бытовой ссоры, после того, как между жертвой и убийцей произошла словесная перепалка. Другая версия гласит, что парень и девушка состояли в любовных отношениях.