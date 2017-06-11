Стрельба в Кратово унесла жизни четырех человек. В правоохранительных органах рассказали, что во время противостояния с силовиками, преступник забрасывал их гранатами. Через пару часов убийца был ликвидирован, — передает издание «РИА Новости».

Подмосковный населенный пункт Кратово являлся тихим и спокойным. Но в прошедший субботний вечер местный житель нарушил идиллию, открыв огонь по людям. Так, 50-летний Игорь Зенков из собственного дома начал стрелять по прохожим. Его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. Убийца использовал охотничье оружие, а после прибытия силовиков, также стал забрасывать их гранатами. Через несколько часов мужчина был ликвидирован.

Глава МВД рассказала, что во время операции были ранены четыре спецназовца, их травмы характеризуют как легкой степени тяжести. Во время противостояния между преступником и сотрудниками правоохранительных органов, загорелась крыша дома, откуда местный житель вел стрельбу. Через время дом полностью сгорел. В нем проживают еще четыре человека, находились ли они в этот момент дома, пока не сообщается.

Напомним, недавно под Тверью электрик совершил жестокое убийство, в результате которого погибло девять человек. По информации правоохранительных органов, он выпивал в кругу малоизвестных людей, а после ссоры уехал, вернувшись с оружием. Чудом осталась жива невеста хозяина дома, преступник не увидел ее, спрятавшуюся под одеялом.