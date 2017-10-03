Стрельба в Лас-Вегасе: организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт

Теракт в Лас-Вегасе уже признало за собой «Исламское государство»*: по словам террористов, исполнитель принял ислам, вступил в ряды фанатиков и стал джихадистом. Об этом сообщил источник, имеющий отношение к боевикам «ИГ»*, но американцы пока сомневаются в том, что 64-летний гражданин США Стивен Пэддок стрелял в гостей фестиваля из религиозных соображений.

Действия гражданина Штатов Стивена Пэддок. государство расценило как теракт, однако спецслужбы сомневаются в том, что 64-летний преступник стал джихадистом. Боевики «ИГ»* заявили, что стрелявший в людей с 32-этажа мужчина принял мусульманство и стал на путь джихада, но США будет проверять смелые заявления террористов. 1 октября по участникам фестиваля, который проходил между аэропортом и казино, преступник открыл беспорядочную стрельбу. Погибли от ран 59 человек, более 500 получили ранения, сам террорист покончил с собой. В номере гостиницы «Mandalay Bay Hotel», где жил стрелок, обнаружили целый арсенал оружия. До инцидента 1 октября Стивен Пэддок не привлекался и даже не был под подозрением.

Преступников типа Стивена П. полиция называет «одинокими волками»: у них нет соучастников, которых необходимо найти и обезвредить. Террорист сознательно выбрал трехдневный фестиваль музыки-кантри: на праздник собирается много народа. Участники долго думали, что выстрелы – это спецэффекты, но исполнитель сбежал со сцены, музыка стихла, гостей охватила паника. Сейчас полиция ищет девушку стрелка – некую Мэри Лу Д. Полиция хочет ее допросить, чтобы понять, что двигало Стивеном Пэддоком.

*ИГ (Исламское государство) – запрещенная в России террористическая организация.