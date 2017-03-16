Стрельба в школе во Франции, ранены два человека

На юге Франции неизвестными был отрыт огонь в школьном учреждении. В результате нападения ранены два человека.

Сегодня во французском городе Грас, который находится на юге страны, произошел ужасный инцидент. Так, двое злоумышленников, вооруживших боевым оружием, ворвались в школу и начали стрелять. В результате данного инцидента были ранены люди, а именно два человека. Правоохранительные органы арестовали одного из нападающих. Им является 17-летний ученик этого образовательного заведения. У школьника были изъяты револьверы, ружье для охоты и гранаты. Сейчас правоохранительными органами проводится розыск второго злоумышленника, кем он является, пока не разглашают. После стрельбы власти города приняли решении закрыть все учебные заведения, которые расположены в радиусе 40 км от места происшествия. Также была объявлена угроза теракта.

Напомним, полиция Франции сообщила о взрыве в офисе МВФ. Взрывное устройство находилось в присланном конверте, который был открыт одним из сотрудников фонда. Посылка была доставлена местной почтовой службой. В результате происшествия мужчина получил травмы рук и лица. Президент страны охарактеризовал данный инцидент как террористический акт.