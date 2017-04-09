Стрельбу в аэропорту Владикавказа открыл дежурный полицейский

Стрельба во Владикавказе, в местном аэропорту, произошла вчера, восьмого апреля. Как передает ИА REGNUM, стрельба была зафиксирована примерно в семь часов вечера по местному времени. Известно, что стрельбу открыл местный полицейский, который в тот день нес дежурство в воздушной гавани.

Причины, обстоятельства и последствия инцидента пока не установлены. Известно, что страж порядка выпустил не менее пяти путь со своего табельного оружия. Однако все выстрелы были произведены в воздух и носили статус предупредительных.

Поводом для стрельбы стал конфликт с одним из сотрудников терминала в аэропорту. Что конкретно произошло между полицейским и работником владикавказского терминала, не сообщается. О том, пострадал ли кто-нибудь в результате происшествия и были ли какие-либо серьезные последствия, тоже конкретной информации нет.

По некоторым данным, на месте инцидента после стрельбы работали сотрудники полиции, которые устанавливали причины и обстоятельства конфликта. Судьба стрелявшего полицейского остается неизвестной, а по факту случившегося будет проведено расследование, которое установит, на законных или нет основаниях было использовано табельное оружие.

В полиции города инцидент не комментируют, представители аэропорта Владикавказа также не дают никаких комментариев. По неподтвержденным данным, после происшествия аэропорт не был эвакуирован и продолжил работу в штатном режиме.