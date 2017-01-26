Студент из Кемерово покончил жизнь самоубийством в аудитории вуза

В Кемерово правоохранители расследуют странное смертельное происшествие. Молодой человек покончил с собой прямо в аудитории вуза КемГИК, в первом корпусе института. Точные причины смерти парня пока не установлены, но предварительная версия свидетельствует о том, что молодой человек покончил с собой.

Следователи начали проверку инцидента. В областном отделении СК рассказали, что в настоящий момент обследуется место происшествия и проводится экспертиза тела студента с целью установления всех обстоятельств случившегося.

Детали расследования не разглашаются, как и местонахождения тела погибшего. Известно только, что погибшим является некий 22-летний Георгий Гурков. Парень учился на втором курсе Кемеровского института. О его биографии и личной жизни ничего не известно.

Основной версией смерти Гуркова является суицид, однако полиция не отвергает различные версии происшествия.

В самом вузе инцидент пока не комментируют. Представители института отказываются общаться с прессой. В полиции, как уже отмечалось, тоже не раскрывают подробностей происшествия. Тем не менее, инцидент уже широко освещается в региональной и федеральной прессе.