Суд над водителем «Инфинити», который убил пешехода, состоится сегодня в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на сегодня, девятое февраля, назначен суд над водителем иномарки «Инфинити», который почти четыре года назад убил пешехода. Не исключено, что автомобилисту придется понести наказание в виде лишения свободы.

Инцидент на дороге произошел в мае 2013 года на Мещере. В тот день на участке трассы, по которому следовал водитель на своем «Инфинити», были серьезные пробки. Некоторые водители пытались обойти препятствие, объехав пробку на дороге через жилые дворы. Автомобилист на «Инфинити» последовал этому примеру.

Недовольные большим потоком машин пешеходы во дворе начали протестовать. Некоторые из них в знак протеста выложили на участке объезда автомобильные покрышки, чтобы таким образом заблокировать проезд автомобилям. Водитель «Инфинити», столкнувшись с этой проблемой, вышел из машины и начал убирать покрышки.

Пешеходы остались недовольны его поведением. Один из них, пожилой мужчина, попросил водителя уехать со двора. В ответ автомобилист толкнул пенсионера, но за того заступились некоторые другие пешехода. С одним их них у водителя завязалась драка. В ее ходе водитель нанес тому удар, в результате чего тот ударился головой об асфальт. Пострадавшего госпитализировали, но спустя несколько дней он скончался.

Судовой процесс продолжается до текущего времени. Ранее суд уже назначил водителю «Инфинити» тюремный срок, однако вскоре приговор был отменен, а следствие продолжилось.