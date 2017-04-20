“Герои Арсенала”, сухогрузное судно, затонувшее в среду в Керченском проливе, потерпело крушение из-за нарушения правил безопасности движения, а также погрешностей при его эксплуатации. Найдены тела трех погибших. Из 12 человек на борту выжил только один гражданин Украины. Возбуждено уголовное дело.

По сообщению РИА Новости, в ночью 19 апреля, в Керченском проливе потерпело крушение сухогрузное судно “Герои Арсенала”. Груженое зерном судно двигалось из Азова в Турцию. Среди двенадцати членов экипажа было двое граждан России (включая капитана), один гражданин Грузии и девять украинцев. В результате выжил один гражданин Украины, найдены тела 3-х человек, ведутся поиски остальных погибших.

Выжившего моряка, по просьбе его родственников, увезли из Темрюковской больницы Краснодарского края в одну из ведущих клиник Ростова. Им оказался мужчина 1982 года рождения, на сухогрузе он исполнял обязанности моториста. Из воды его подняли с признаками сильного переохлаждения, после этого он еще день провел на борту со спасателями, прежде чем его передали медикам.

В поисковых работах задействованы 139 человек и 40 единиц техники, в том числе от МЧС РФ и Минобороны РФ. Сверху ситуацию контролирует вертолеты Ка — 32 и Ми-8. К поискам привлечены шесть морских судов: “Барнет”, Епископ”, “Аелос”, Армада-Навигатор”, “Айгас” и “Спасатель Демидов”.

Девятнадцатого апреля поиски пропавших осложнял шторм с сильным ветром. Сегодня погода улучшилась, но завтра снова ожидается ее ухудшение. На данный момент, ничего нового, связанного с крушением “Героев Арсенала”, обнаружить спасателям не удалось. Признаков утечки нефтепродуктов в море нет.