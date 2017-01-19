Светлана Дель: десять приемных детей родителей из Зеленограда пострадали от семейного насилия

Светлана Дель из Зеленограда лишится восьмерых детей. Многодетная мама, у которой все дети – приемные, может быть лишена родительских прав. То же самое, судя по всему, ожидает и ее мужа – отца ребят.

Восемь деток точно отправятся в детский дом, а судьба еще одного мальчика, страдающего синдромом Дауна, пока не решена. Девочка по имени Полина будет передана под опеку своей бабушки.

Инцидент в Зеленограде вызвал широкий резонанс. Многодетная мать Светлана Дель, которая заключила договор об усыновлении десятерых детей, может лишиться их всех. Женщина и ее супруг обвиняются в жестком обращении к детям. Полиция проверяет родителей на предмет домашнего насилия. Вероятность того, что Светлану лишат опеки над детьми, огромная. По состоянию на текущий момент судьба девятерых из десяти детей уже решена.

«Московский Комсомолец» передает, что сами родители не согласны с версией, которую выдвигает полиция. Однако в полиции уверяют: с детьми поработала специальная комиссия, в состав которой вошли профессиональные психологи.

При этом психологи заявляют, что дети сами изъявили желание вернуться в детдом. А вот подруга Светланы Дель Мария Эрмель рассказала в интервью «МК», что на самом деле все не так – дети как раз таки желают вернуться к родителям. По словам Марии, полиция допустила ошибку, но теперь признавать ее не собирается.