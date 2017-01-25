Светлана Лернер пострадала во время перестрелки на МКАДе

Светлана Лернер, жена бывшего партнера Анатолия Чубайса Михаила Лернера, попала в перестрелку на МКАДе. Молодая, красивая 42-хлетняя женщина получила пули в лицо. В ходе следствия выяснилось, что супруг записал на Светлану фирмы и выводил в оффшоры многомиллионные активы и кредиты. Женщина уверена: ее хотели не изуродовать, а убить.

Деверь Светланы, Дмитрий Лернер уверен: его брат достаточно украл у населения, и «народные мстители» принялись за его жену. Лернер не раз предупреждала полицию, что за нею охотятся какие-то странные люди. Репутация в деловых кругах столицы у Лернера очень плохая, его состояние исчисляется огромными долгами. В 2012 году по его душу нанимали киллера, непонятно только, почему за его семью снова взялись спустя пять лет. Несколько раз против бизнесмена возбуждали уголовные дела по одной и той же статье – «Мошенничество». Предприниматель нарушал договоренности, не выполняя условий поставки, с именем Лернера связана крупная афера с изучением наноасфальта «Унирем». В 2009 году пропали 1,3 млрд. рублей.

Из-за непорядочность мужа бизнес-леди Светлана Лернер вынуждена находиться в больнице. У нее ожоги нижней части лица, несколько ран в районе затылка. Инцидент случился на заправке, куда пострадавшая заехала на своем «Форде». Разыскивается черный автомобиль неизвестного подозреваемого.