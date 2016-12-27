Свидетель крушения Ту-154 вызывает сомнения у СК РФ

«Лента.ру» сообщает: СК РФ сомневается в показаниях свидетеля крушения Ту-154, и у него есть основания. Свидетель уверяет, что самолет словно «пятился назад», упав в море хвостом, а эксперт сомневается в правдивости этих слов. Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов не верит, что в пять утра можно рассмотреть конфигурацию самолета. Он об этом сообщил изданию НСН, на которое ссылается «лента».

Пять утра, по словам Смирнова – скорее ночь, чем утро, и увидеть, что что-то падает в море хвостом – проблематично. Но пограничник находился не на берегу, а на катере, он обязан был контролировать все, что происходит в акватории. Служащий погранвойск ФСБ знал, что говорил, когда описывал попытку «жесткой» посадки на воду вместо разворота на Сирию. СК РФ еще не одного свидетеля опросит и не один документ проверит, прежде чем докопается до истины. Теракт, как версию, отмели, плохие погодные условия – тоже, но птицу, попавшую в мотор, все еще рассматривают как версию.

Факт нахождения самописца в море констатирует «Дождь», ссылаясь на ТАСС. Как сообщает издание, «черный ящик» расшифруют в НИИ в скором времени, причина будет установлена. Фрагменты борта, обнаруженные в воде, подтверждают слова пограничника: пилоту не удалось посадить самолет на воду, какая-то техническая неполадка помешала ему в этом. О версии «перегруз самолета» источники кроме ТАСС, умалчивают, поскольку 92 человека – не так уж и мало, а старое воздушное судно 33-х лет стоило поберечь.