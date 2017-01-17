Священник устроил в Ростове ужасное ДТП: водитель был в состоянии алкогольного опьянения

Димитрий Кивилиди, который является штатным иереем в храме Великомученика Георгия Победоносца, устроил в Ростове массовое ДТП. Мужчина ночью протаранил несколько машин. Об этом передает издание «Газета.ru».

Свидетели утверждают, что мужчина и его пассажирка находились в состоянии алкогольного опьянения. Данное происшествие произошло на перекрестке улиц Халтуринской и Народного Ополчения. В правоохранительных органах сообщили, что водитель внедорожника совершил столкновение с движущим навстречу автомобилем ВАЗ. В результате столкновения машины протаранили еще семь транспортных средств, которые были припаркованы около проезжей части. Со священником в машине находилась женщина и 8-летний ребенок, они получили незначительные ссадины. В пресс-службе ГУ МВД города рассказали, что водитель ехал со скоростью 120 км/ч. На сегодняшний день выясняются обстоятельства произошедшего.

«Водитель был без сознания, на лице у него была кровь. Парни подбежали стали вытаскивать его из машины, проверили пульс, он был жив. У батюшки на груди была толстая цепь с крестом. От него несло перегаром, как и от его пассажирки. После того, как его вытащили из авто, он пытался уйти, но парни удерживали его до приезда полиции», — рассказала очевидица аварии.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий уже успел издать указ, которым запрещает Кивилиди священнослужения, по причине совершения аварии в алкогольном опьянении.