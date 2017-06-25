Сход вагонов на Забайкальском жд произошел в прошлую субботу. В результате инцидента движение по этому участку на протяжении вчерашнего дня было временно приостановлено. На официальном портале РЖД сообщили, что пострадавших нет, специальная бригада, которая занимается ликвидацией последствий, выполнила свои задачи, — передает агентство «ТАСС».

Вчера на перегоне, принадлежащем Забайкальской железной дороже, произошло ЧП. Так, днем с рельс сошли 32 вагона грузового поезда, в них находились металлические изделия. Инцидент привел к разрушению более 500 метров полотна, двух опор контактной сети, поэтому на этом участке вчера приостановили движение. Необходимо отметить, что в результате инцидента пострадавших нет, не несет ЧП и экологической безопасности.

На официальном сайте РЖД опубликована информация, исходя из которой, стало известно, что ликвидацией последствий занималась специальная бригада, восстановительные поезда. На этом перегоне было полностью возобновлено движение, ремонтные работы завершили сегодня в 8 часов утра по московскому времени, поэтому движение пассажирских и грузовых поездов снова осуществляется в обычном режиме.

Ранее сообщалось о задержке трех поездов, сотрудники железной дороги РФ обеспечили всех пассажиров питанием и водой. Что касается причин инцидента, они пока выясняются. Этим занимаются сотрудники Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК. По итогам проверки будет приниматься процессуальное решение.