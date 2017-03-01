Сход вагонов на Забайкальской ЖД: движение поездов восстановлено

На Забайкальской железной дороге произошёл сход двадцати пяти вагонов. К счастью, в данных вагонах находились на пассажиры, а уголь. Сейчас на перегоне Атамановка – Кручина возобновлено движение поездов. Все восстановительные работы успешно окончены.

Сообщается, что для устранения всех проблем использовались пятьсот пятьдесят восемь человек, семьдесят девять единиц техники, из этого числа от МЧС РФ участие приняли сорок человек и семь единиц техники. Всего, на данном участке железной дороги двигались семьдесят вагoнов с углём, из них сойдено с рельсов двадцать пять. Из общего числа сошедших вагонов опрокинулись двадцать три. Данное происшествие стала причиной к серьезному опозданию поезда пассажирского назначения: «Хабaровск – Мoсква».

Поезд назначения «Чита – Карымская» был отменён. Напомним, что в течении нескольких лет на этом месте транссибирской магистрали всё чаще случаются аварии поездов грузового назначения. Ранее подобные аварии проходили без тяжёлых последствий. Этот инцидент стал первым за наступивший год. Движение поездов в обе стороны было возобновлено. Стоит отметить, что данная территория магистрали от Амурской области до Забайкальского края имеет сложный рельеф и суровый климат.

Что касается пассажирских поездов, то аварии случаются гораздо реже. Очевидцы опубликовали в социальные сети множество фотографий с места произошедшей аварии. Последствия происшествия были устранены настолько быстро, насколько это было возможно.