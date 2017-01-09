Сын Леха Валенсы был найден мертвым в Гданьске

Сын Леха Валенсы Пшемыслав Валенса был найден мертвым в Гданьске, — пишет издание «Комсомольская правда». О насильственной смерти 43-летнего мужчины речи не идет, но и о причине естественной смерти полиция Польши не сообщает. Тело отца было обнаружено внуком экс-президента. В отличие от отца – лидера государства, его сын ни в чем себя не проявил, ничем не был примечателен, кроме вождения пьяным.

«Википедия» пишет, что у Леха Валенсы и его жены Дануты Голось восемь детей, из которых покойный Пшемыслав – третий. От чего умер мужчина едва за сорок – покажет вскрытие, которое запланировано на сегодня, 9 января. Издание РИА «Новости» сообщает, что пока родители занимались политикой Польши и продвигали демократию, их третий сын попросту спивался и имел проблемы с законом, позоря родителей. Дважды Пшемыслава наказывали уголовно за пьяное вождение. Один срок был реальным – почти два года, второй – условный. Чего добились его три брата и четыре сестры – СМИ пока не уточняют.

Ранее, в конце прошлого года, СМИ писали, что Валенса предложил выкинуть его родную страну из Евросоюза, но не ради Польши, а ради ЕС. В государственную систему, объединяющую народы Европы, Валенса верит, это его родина ведет себя неправильно в Европейском Союзе. Если ЕС – что-то вроде клуба, то у любого клуба – свои правила, и нынешнее правительство Польши не играет по этим правилам. В газете «Politico» Лех Валенса ругал нынешнего президента Ярослава Качинского и его партию.