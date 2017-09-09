Сын рэпера Мияги: соседи исполнителя раскрыли некоторые детали трагедии

Соседи рэпера Азамата Кудзаева (MiyaGi) раскрыли некоторые детали трагедии, которая случилась 7 сентября в Москве на ул. Верхняя Масловка. Примерно в 13.00 из окна на девятом этаже выпал маленький мальчик и упал на асфальт, получив травмы, несовместимые с жизнью. Курьер и консьержка подъезда проверили пульс у мальчика, но ребенка было уже не спасти. Несчастная мать взяла малыша и унесла.

Рэпер MiyaGi очень тяжело переживает трагическую гибель маленького сына: он в состоянии аффекта разгромил подъезд элитного дома в Москве на Верхней Масловке. По словам друзей семьи, в просторную трехкомнатную квартиру музыкант заселил жену и сына, а сам ездил по городам гастролировал, зарабатывал деньги. Соседи рассказали о некоторых деталях трагедии: они никогда не жаловались на пару с ребенком, хотя у тех оставались родственники из Владикавказа – гости не шумели, а мальчик не капризничал. Потому они и удивились, когда узнали, что ребенок погиб у хорошей и внимательной матери. У отца мальчика случилась самая настоящая мужская истерика, врачи перевязали ему руку, поврежденную после разгрома в подъезде.

Консьержка подъезда заявила, что знакомые и родственники кавказской семьи весь день навещали пару, успокаивали Азамата Кудзаева и его жену, толпы людей приходили на девятый этаж, считая себя причастными к горю Кудзаевых. Хирург-ортопед Кудзаев-старший намерен прервать свой отпуск и приехать к сыну в Москву с женой. Она всегда и во всем поддерживал сына, даже в его желании стать рэп-исполнителем.

К сожалению, трагедия семьи Кудзаевых может случиться в любой семье, где есть маленькие дети. Малыши в этом возрасте очень активны, любознательны, у них нет страха смерти, зато есть желание всюду влезть и все попробовать. Нельзя даже на минуту оставлять детей одних у открытого окна. В наше время есть много приспособлений для окон, которые позволят проветривание, но не дадут ребенку выпасть.