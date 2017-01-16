Тамбовский школьник зарубил семью топором, желая «перемен в жизни»

Беспрецедентный по своей жестокости случай произошел под Тамбовом. Парень 17-и лет, учащийся лицея, зарубил спящую семью топором. Когда его спросили на следствии, в чем настолько провинились бабушка, сестра и отец, убийца заявил, что захотел «что-то изменить в своей жизни». Ссоры, нравоучения, бытовые вопросы – все то, что миллионы подростков переживают каждый день – стали «последней каплей» для Александра К.

Газета «Мир24», со ссылкой на Life пишет, что три года назад в семье К. произошла трагедия – от рака умерла мать Саши и его сестры. С тех пор парень стал сам не свой – он увлекся азартными играми, самоустранился из жизни семьи, стал замкнутым и злым. В 14 лет подросток впал в юношеский максимализм и отрицание правил и норм общества – он называл себя сатанистом, связывал себя со странной субкультурой, одевался и вел себя соответственно – хотел «перемен». Теперь перемены в его жизни наступят: за тройное убийство он получит немалый срок, против него возбудили уголовное дело.

Канал «360 градусов» располагает фотографиями с места происшествия. Видно, что подушки на кровати в частном доме в селе Сосновка залиты кровью. «Российская газета» пишет, что после совершения преступления Александр ушел из дому, а полиции заявил, что отца Виктора, бабушку Веру и сестру Вику убили «неизвестные», а его не было дома. Но СК РФ по Тамбовской области быстро «раскололи» преступника, и сейчас Александр дает показания.